Incêndio atinge borracharia em Paripe

Um incêndio atingiu uma borracharia no bairro de Paripe na madrugada desta quarta-feira, 5. O estabelecimento fica localizado na avenida São Luiz, próximo à Unidade de Pronto atendimento (UPA).

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), a ocorrência foi registrada por volta das 3h20 e não há registro de feridos. No local estão duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) fazendo o rescaldo. Ainda não há informações sobre o que originou o incêndio.

Ocorrência em Águas Claras

Também foi registrado nesta quarta um incêndio em residência no bairro de Águas Claras, mais precisamente na rua Doutor Jorge Costa Andrade. O Cicom foi acionado por volta das 7h e já possui uma viatura do CBMBA no local.

