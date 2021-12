Incêndio atinge boate no Rio Vermelho e fumaça invade clínica

Um princípio de incêndio atingiu a boate onde vai funcionar a boate San Sebastian (antiga Zero) e a fumaça invadiu a clínica AMO, que atende pacientes com câncer. Por contra disso, a unidade de saúde particular teve que ser evacuada.

Tanto a clínica como a boate funcionam no Rio Vermelho. Ainda não há informações sobre o estado dos pacientes; alguns tiveram que ser retirados em cadeiras de roda.

A causa do incêndio foi um curto-circuito na fiação, mas já foi controlado, segundo a assessoria de comunicação da boate, que teve ser inaugurada para convidados no dia 5 de julho.

A boate já tinha sido atingida por outro incêndio em fevereiro deste ano.

