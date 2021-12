Incêndio atinge área de vegetação em Pernambués

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na noite desta quarta-feira, 3, na rua Numa Pompílio Bittencourt ,no bairro de Pernambués, em Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros já se encontram no local e tentam conter as chamas.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a área fica localizada em um ladeira próxima do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Ainda não há informações sobre o que teria iniciado as chamas.

