Um incêndio atingiu uma área de reserva ambiental no bairro de Patamares, em Salvador, nesta sexta-feira, 9. A vegetação está localizada na avenida Ibirapitanga, próxima a prédios residenciais. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21h. Ninguém ficou ferido.

Incêndio atinge área de reserva ambiental em Patamares

As chamas começaram com um pequeno foco no período da tarde e se alastraram rapidamente, informou Patrícia Guerreiro, representante da Organização Não-Governamental (ONG) 'SOS Vale Encantado'. "Os bombeiros foram chamados por volta das 16h. Eles chegaram rápido, mas já era muito fogo e não tinha carro (de bombeiros) nem agentes suficientes para combater as chamas, que já tinha mais de dez focos".

Ainda de acordo com Patrícia Guerreiro, o fogo teria sido causado de forma criminosa e proposital. "Os vizinhos aqui avisaram que um homem, todo de verde, saiu da mata e, logo depois, as chamas começaram. Foi um incêndio criminoso", afirmou.

Cinco viaturas dos bombeiros e combatentes florestais foram mobilizados e contaram com o apoio de um caminhão-pipa da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) para debelar as chamas. Uma equipe da Salvar e o um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) prestaram suporte. A área permanece sob observação dos bombeiros.

