Incêndio atinge apartamento no Tororó

Um incêndio atingiu na madrugada desta quinta-feira, 21, um apartamento localizado na rua Francisco Ferraz, no bairro do Tororó, no Centro de Salvador.

Segundo informações de moradores, o fogo, que começou por volta de 3h, teria sido provocado por um homem que sofre de esquizofrenia.

Homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas. Não há informações de feridos.

