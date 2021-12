Incêndio atinge apartamento no bairro do Costa Azul

Um incêndio atingiu um apartamento num prédio residencial que fica no bairro do Costa Azul, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 4. O fogo começou por volta das 16h, no 7º andar do Ed. Morada da Praia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, que não alcançaram outras unidades. Assustados, alguns moradores deixaram o edifício e ficaram na rua. Não houve feridos.

O funcionário público Edvaldo Souza, morador do prédio, relatou à reportagem de A TARDE que chegou em casa por volta das 16h45 e tentou averiguar a situação no apartamento atingido pelo fogo.

"As pessoas disseram que tinha incêndio. Eu fui até o 7º andar com um extintor, mas o local já estava com fogo", disse Souza, afirmando que as chamas já haviam queimado a porta da residência.

A área foi isolada e os bombeiros seguiram no local com o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio só serão determinadas após perícia.

O incêndio aconteceu no 7º andar do Ed. Morada da Praia

