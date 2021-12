Incêndio atinge apartamento no bairro da Graça

Um apartamento residencial pegou fogo no final da manhã desta quinta-feira, 2, no bairro da Graça, em Salvador. O prédio fica na rua Oito de Dezembro, nas proximidades do Clube Bahiano de Tênis.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a ocorrência foi registrada às 11h15, no 7º andar do Edifício Mansão Grace Tower.

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local tentando combater as chamas. A causa do incêndio será investigada. Não há informações de vítimas.

adblock ativo