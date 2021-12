Incêndio atinge apartamento na região do Campo Grande

Um apartamento pegou fogo na tarde desta quarta-feira, 9, na região da avenida Sete de Setembro, na região do Campo Grande, em Salvador. O incidente aconteceu no edifício Sândalo, em frente ao Wish Hotel da Bahia.

O Corpo de Bombeiros infomrou que as chamas teriam se iniciado no primeiro andar do prédio. As equipes levaram cerca de 1h para controlar o incêndio.

Os bombeiros informaram que a residência estava vazia, no entanto, duas pessoas que moram no edifício precisaram ser atendidas por unidades do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em decorrência do excesso de fumaça inalada.

Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a área foi isolada e o fluxo de veículos precisou ser reorganizado.

