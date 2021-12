Incêndio atinge apartamento na Pituba

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) foi acionado por volta das 12h20 desta sexta-feira, 3, para atuar no comabte a um incêndio que atingiu um apartamento na rua Arthur Menezes de Sá, no bairro da Pituba, em Salvador. Por conta do fogo, dois quartos e a sala do imóvel ficaram totalmente destruídos.

De acordo com informações do CBMBA, Caio Henrique, José Durval e João Nilton Santos Brito estavam no local e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com suspeita de intoxicação causada pela fumaça. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda segundo o órgão, parte do reboco do teto soltou e caiu, atingindo um dos bombeiros. Ele foi encaminhado ao hospital, mas passa bem.

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar (Iguatemi ) e o 1º Grupamento (Barroquinha) atuaram em conjunto no combate ao incêndio.

adblock ativo