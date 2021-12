Incêndio atinge apartamento em Valéria e idosa é socorrida de helicóptero

Uma idosa de 65 anos, identificada como Maria do Carmo Andrade Santos, precisou ser socorrida por uma equipe do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar após o apartamento onde estava pegar fogo na noite desta segunda-feira, 12, no bairro de Valéria, em Salvador.

O incêndio começou no imóvel localizado no 5º andar. Segundo a polícia, a idosa acabou inalando muita fumaça, o que a fez passar mal. Ela foi levada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio, onde está internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

