Incêndio atinge apartamento em Armação

Um incêndio atingiu um apartamento do Condomínio Allure Residencias localizado no bairro de Armação, em Salvador. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo já foi debelado e não há registro de vítimas.

Conforme os bombeiros, equipes estão no local realizando o rescaldo. Ainda não há informações sobre as causas.

