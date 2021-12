Incêndio atinge apartamento em Armação

Um incêndio atingiu um apartamento na manhã desta quinta-feira, 26, no edifício Cidade de Ituberá na rua Rodolpho Coelho Cavalcanteno no bairro Armação. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o fogo iniciou por volta das 8h55 e o Corpo de Bombeiros trabalha no local para debelar as chamas.

