Incêndio atinge academia no bairro da Graça

Um incêndio atingiu na noite desta terça-feira, 19, a Academia Pererê Fitness na rua da Flórida, no bairro da Graça. Não houve vítimas.

Conforme informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu debelar as chamas.

Nenhum imóvel ao redor da academia foi atingido pelo fogo. A polícia investiga as causas do incêndio.

