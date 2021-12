Um incêndio de grandes proporções atinge o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, neste sábado, 28. As chamas começaram por volta das 15h.

Homens do Corpo de Bombeiros Militar estão no local e trabalham para combater o fogo, que teve início no terceiro andar, onde estava sendo feita uma reforma. As chamas alcançaram o quarto andar do imóvel. O local foi isolado.

Ninguém trabalhava na hora do incêndio. Por isso, não há informações de feridos.

Incêndio atinge a Assembleia Legislativa da Bahia

A informação inicial é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo, mas a confirmação só será possível após uma perícia no local.

O fogo começou no andar do setor financeiro e de recursos humanos da Alba. No mesmo pavimento também funciona a sala de ex-deputados da casa e da União de Vereadores da Bahia.

Os bombeiros agora tentam colocar o fogo que consume o teto da assembleia, que é de fibra de vidro.

Incêndio atinge a Assembleia Legislativa da Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

