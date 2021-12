Inaugurado espaço que acolhe usuários de drogas em Salvador

O ministro da saúde Alexandre Padilha e o governador Jaques Wagner inauguraram na manhã desta sexta, 14, o projeto Ponto de Encontro, serviço de apoio e acolhimento a usuários de drogas na capital baiana. A unidade está situada no prédio desativado da Escola Marquês de Abrantes, na Rua do Boqueirão, bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico.

O espaço vai oferecer apoio aos usuários de substâncias psicoativas e encaminhá-los para serviços especializados. Conforme a Secretaria de Saúde, a equipe do Ponto de Encontro é formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas ocupacionais e um médico clínico, responsável por encaminhar os pacientes aos Centros de Atenção Psicossocial-Álcool e Drogas (Caps-AD), que funcionam nos bairros do Pelourinho, Águas Claras e Pernambués.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre as Voluntárias Sociais da Bahia, as Secretarias Estaduais de Saúde e Educação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Centro de Terapia do Abuso de Drogas (Cetad) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

adblock ativo