Inaugurada duplicação de pistas na Baixa do Fiscal

Foi inaugurada nesta quinta-feira, 28, pela prefeitura de Salvador a duplicação das pistas da rua Luiza Maria, na Baixa do Fiscal. O trecho, que liga a avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, ao bairro da Calçada, recebeu um investimento total de R$ 12 milhões, sendo R$ 1,4 milhão em iluminação e paisagismo e os outros R$ 10,6 milhões em obras de engenharia.

Segundo o superintendente de Obras Públicas de Salvador, Almir Melo Júnior, entre as intervenções foram incluídas obras de macrodrenagem do canal que corta o bairro e pavimentação, além da construção de ciclovias nos 470 metros de comprimento do canteiro central da Baixa do Fiscal.

Outras duas faixas de circulação de veículos foram construídas, uma em cada sentido da via, durante os oito meses da obra. Também foi preciso, explica Melo Júnior, promover o rebaixamento do lençol freático no local, que já abrigou um aterro sanitário e, por isso, é instável.

"Essa obra vai beneficiar cerca de 40 mil veículos que passam aqui todos os dias e os passageiros que antes enfrentavam os buracos da via nos ônibus, enquanto iam para o trabalho", afirmou o superintendente da Sucop à imprensa, acompanhado do prefeito ACM Neto.

O líder do Executivo municipal destacou outra intervenção em andamento, no trecho entre a avenida Suburbana e São Tomé de Paripe. A requalificação da via, que tem previsão de entrega para o final de junho, custou, segundo o prefeito, R$ 17,8 milhões aos cofres municipais.

Além da pavimentação de 18 quilômetros de asfalto, uma ciclovia de igual extensão será construída na avenida. "As crateras que aqui existiam não vão existir nunca mais", prometeu o gestor.

Cortume

De acordo com o superintendente de Obras Públicas, Almir Melo Júnior, os trabalhadores que atuavam na Feira do Cortume, na divisa entre as ruas Luiza Maria e Nilo Peçanha, ambas na Baixa Fiscal, foram indenizados com a desapropriação do espaço. O gestor municipal não informou quanto foi pago aos feirantes.

Segundo a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, os feirantes do antigo Cortume foram realocados para outras áreas, que ela não soube informar quais para a reportagem.

A prefeitura avalia se construirá quiosques no local. O estudo da viabilidade da ideia, afirma Rosemma, está sendo feito pela Fundação Mário Leal Ferreira.

Outra opção, segundo ela, é colocar esses trabalhadores em mercados municipais que já estão em funcionamento, como os de Cajazeiras e Itapuã.

Tanto a secretária quanto o superintendente destacaram a degradação pela qual passava a Feira do Cortume, que, para Rosemma, "já não tinha dinâmica".

