Inaugurada Base Comunitária de Segurança em Águas Claras

O governador Jaques Wagner inaugurou nesta quinta-feira, 11, em Águas Claras, a 10ª Base Comunitária de Segurança (BCS) da capital. A estrutura é a 15ª no estado, cobrirá uma área de 3,5 km2 e atenderá cerca de 40 mil pessoas do bairro.

A unidade terá 60 policiais militares, três viaturas e oito câmeras de videomonitoramento. Estará no comando o tenente PM Leonardo Conceição Dias, que comandou a BCS de Fazenda Coutos por cerca de um ano.

Na avaliação do tenente, o desafio inicial será conquistar a confiança da comunidade. "É um trabalho gradual e lento, já que teremos de investir bastante na relação com a comunidade", disse.

Além dessa, Salvador tem BCS no Calabar, Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz, Fazenda Coutos, Rio Sena, São Caetano e Uruguai. Na RMS, a BCS fica em Itinga. Já no interior há unidades em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Porto Seguro.

Estiveram presentes à solenidade de inauguração, além do governador, o titular da SSP, Maurício Barbosa, e o comandante-geral da PM, Alfredo Castro. A entrega do equipamento foi precedida de uma apresentação do Coral Juvenil da Orquestra Neojibá.

Wagner ressaltou a importância de se desenvolver trabalhos sociais, associados ao policiamento comunitário, como forma de evitar que os jovens sejam cooptados pela criminalidade.

A BCS conta, também, com um Centro de Cidadania Digital, equipada com 11 computadores.

