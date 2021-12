Inaugurações marcam aniversário de 125 anos do Hospital Santa Izabel

Nesta segunda-feira, 30 de julho, a partir das 9h30, a Santa Casa da Bahia comemorará os 125 anos de localização do Hospital Santa Izabel (HSI) no bairro de Nazaré com uma série de novidades. Na ocasião, a entidade vai inaugurar as novas instalações do Pronto-Atendimento Pediátrico e de uma das enfermarias do hospital, além do inovador Núcleo de Relacionamento Médico.

A apresentação de um novo laboratório de análises clínicas e da nova infraestrutura de call center também compõem a programação de aniversário, que será encerrada com o lançamento de um livro em homenagem ao médico Durval Olivieri, ex-diretor do Santa Izabel.

Com as intervenções para ampliação, o Pronto-Atendimento Pediátrico passará a prestar assistência mais ágil e qualificada. Depois de passarem pela triagem, os pacientes serão direcionados para alas diferentes de atendimento de acordo com a classificação de risco. Dessa forma, o Hospital Santa Izabel prestará de maneira mais personalizada e rápida a assistência para casos de qualquer gravidade, o que deve contribuir para a diminuição do tempo de espera. Para operação da nova estrutura, foram contratados profissionais médicos e de enfermagem.

“Em nosso pronto-socorro, além do tamanho amplo, temos uma retaguarda, com exames de imagem, UTI e equipe médica especializada para atender o público pediátrico”, afirma o médico Ricardo Madureira, diretor técnico assistencial do Santa Izabel.

Mais novidades

Com 29 leitos dedicados à assistência pós-cirúrgica de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), uma das enfermarias do hospital ganhará novas instalações e um novo nome: Unidade de Internação Conde I, em referência ao Conde Pereira Marinho, doador da maior parte do recurso financeiro utilizado para a construção do Hospital Santa Izabel no século XIX. A reforma da unidade trará mais conforto para pacientes e funcionários depois de requalificações na infraestrutura em geral, com a modernização do ambiente, melhorias nos sistemas de iluminação e ar-condicionado.

O modelo adotado será seguido nas obras previstas para as outras enfermarias do hospital. “A reforma ainda permitiu que fosse liberado um espaço que será utilizado para ampliação do Pronto-Atendimento Adulto”, explica o diretor. O prédio histórico do Hospital Santa Izabel e todas as outras enfermarias localizadas nele também ganharão nomes em referência ao Conde Pereira Marinho.

No dia 30 de julho também será iniciada a operação do Núcleo de Relacionamento Médico do Hospital Santa Izabel. Pioneira no Nordeste, a iniciativa tem o objetivo de melhorar a qualidade da assistência ao mesmo tempo em que atende as necessidades do Corpo Clínico, por meio da utilização de indicadores de desempenho.

Já o projeto do novo laboratório de análises clínicas tem como propósito melhorar o acolhimento e a satisfação dos usuários. As intervenções físicas incluem a implantação de estacionamento exclusivo e sala para vacinação. “Também passaremos a contar com o equipamento vein scanner, que ilumina veias e qualifica o processo de punção durante a coleta de sangue”, conta Madureira. A nova localização da unidade facilitará o acesso dos clientes, conveniados a planos de saúde e particulares.

A programação de aniversário contará ainda com a apresentação do novo setor de call center do HSI, ampliado e modernizado para melhor atender a demanda de telefonia do hospital, e o lançamento do livro Durval Olivieri - um médico à frente do seu tempo, que marca a homenagem da Santa Casa ao homem que atuou de maneira visionária como diretor do Santa Izabel na década de 60.

O Provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Sá Menezes, destaca os esforços constantes da instituição para o investimento em ações, projetos e programas que contribuem com a melhora contínua da experiência dos pacientes do HSI. “Em mais um aniversário do nosso hospital, fazemos questão de presentear a Bahia com iniciativas para que a assistência à saúde dos baianos seja ainda mais qualificada, humanizada e segura”, afirma.

