Inauguração de novas estações deve ampliar em 60% movimento no metrô

A inauguração de quatro novas estações do metrô - Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga -, nesta segunda-feira, 11, deve ampliar em cerca de 60% o número de passageiros que usam o equipamento diariamente. Com isso, os trens devem passar a transporte 200 mil pessoas por dia. A capacidade do equipamento é de 400 mil embarques diários.

Com o início das operações nessas novas estações, o metrô ganha mais 7,5 quilômetros, totalizando 29 km entre as Linhas 1 e 2. Com isso, é possível fazer o trajeto entre Mussurunga e a Lapa em 30 minutos.

O governador Rui Costa aproveitou o início das operações para conferir as novas estações nesta segunda. Ele saiu da estação Pituaçu nesta manhã com destino ao terminal de Mussurunga.

"Daqui alguns anos Salvador terá, juntamente à região metropolitana, com a obra do VLT, proporcionalmente, a melhor mobilidade do país. Até dezembro, estaremos com a obra chegando ao aeroporto. Além do aeroporto, teremos o trecho que vai sair de Pirajá até Águas Claras/Cajazeiras. São mais cinco quilômetros de metrô que nós vamos iniciar, e portanto, chegaremos a 42 quilômetros de metrô”, disse por meio de nota enviada para a imprensa.

