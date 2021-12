Inauguração da nova orla de Paripe terá roda-gigante

Marcada para ser inaugurada no próximo dia 26 de setembro, a nova orla do bairro de Paripe, em Salvador, terá roda-gigante, assim como na inauguração da orla da Barra. A atração ficará no local por 30 dias.

A obra inclui novo mobiliário urbano e está prevista para ser finalizada em dezembro, com o objetivo de melhorar o sistema viário, implantar serviços, dutos subterrâneos e espaço de lazer.

Segundo informações da Empresa Salvador Turismo (Saltur), R$ 3.4 milhões já foram investidos, mas o trecho que vai do Colégio Costa e Silva até a Praça Divina está em fase de licitação. O total da obra é orçado em R$ 9 milhões e sua extensão é de 1,2 km.

adblock ativo