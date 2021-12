Inauguração da Av. Orlando Gomes terá ampla programação

A nova Av. Orlando Gomes será entregue à população neste domingo, 5. A via, com aproximadamente 3,5 km, da orla de Piatã à Av. Paralela, duplicada e requalificada, integra a Linha Vermelha, corredor que ligará o miolo da capital à orla - com a 29 de março -, de Paripe a Piatã.

A programação - das 8 às 16h - prevê atividades culturais e esportivas no evento Viva Bahia, um Dia de Lazer, promovido pelo governo do estado. "Haverá um palco no viaduto do início da via, sentido Paralela-orla, onde haverá recepção de um afoxé do Bairro da Paz", antecipa o coordenador de eventos da Secretaria de Comunicação, Guy Ferreira.

O governador Rui Costa participará de passeio ciclístico, às 9h30, abrindo oficialmente a festa. A concentração está marcada para as 8h30. Às 10h, a placa de inauguração será descerrada.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferecerão biblioteca e corte de cabelo, marcação de mamografia, aferição de pressão e glicemia. O Sistema Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) vai expor kits didáticos e prestar orientação profissional.

A unidade itinerante do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) estará presente e serão emitidos: RG, carteira de trabalho, CPF e antecedentes criminais. Vão ser ofertadas 250 senhas para RG e 30 para carteira de trabalho, gratuitamente.

Haverá mostra de projetos tecnológicos e de inovação, orientação odontológica, orientação de carreira a estudantes, além de ginástica, brincadeiras e apresentação musical de Magary Lord e infantil do Grupo Stripulia e do Tio Paulinho.

Em virtude do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste domingo, serão distribuídas mudas de árvores aos participantes.

Melhorias

As melhorias beneficiam pedestres, ciclistas e motoristas, com novos pontos de ônibus, postes, ciclofaixas, sinalização, paisagismo e calçadas mais largas, com piso tátil. O projeto Linha Vermelha compreende 12 km e ficará completo com a Av. 29 de março (em obra).

"O governo tem um grande sistema de mobilidade para Salvador com vários modais. Neste trecho, foram investidos R$ 150 milhões", disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins.

