Inalação de substância gasosa intoxica 40 funcionários

Pelo menos 40 pessoas sofreram intoxicação, no início da noite desta quinta-feira, 9, no bairro de Nazaré, quando trabalhavam na empresa Contax, que presta serviços de call-center à operadora de telefonia Oi. Os funcionários passaram mal após inalar substância gasosa tóxica que causou crises respiratórias, vômitos e, em alguns casos, desmaio.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 30 pessoas foram socorridas em 10 ambulâncias para três unidades de saúde: 5º e 16º centros e o Hospital Geral do Estado. A suspeita inicial era de que a substância gasosa vinha de obra realizada na Arena Fonte Nova pela Conder. Ou ainda de que viesse de geradores de energia do prédio, que seriam alimentados por óleo diesel.

Entretanto, o comandante do 1º Grupamento de Bombeiros Militar, tenente-coronel Antônio Júlio Silva, disse que ainda não era possível determinar qual substância causou a intoxicação. "Foi um evento de alto grau de gravidade, e tudo será periciado. O que podemos dizer é que as pessoas foram intoxicadas por gás que entrou no prédio pelo sistema de ar-condicionado", disse.

O tenente-coronel também não informou se haveria interdição do prédio. Os funcionários da Contax, entretanto, disseram que foram impedidos de deixar o local assim que sentiram o cheiro do elemento tóxico. "Só liberaram a saída depois que as pessoas começaram a passar mal. Na quinta, quiseram que assinássemos um termo de responsabilidade", declarou Matheus Calmon, operador do call-center.

Empresa nega - A Contax, em nota, negou que houve vazamento de gás ou "de qualquer outro produto no prédio". Também negou que tivesse impedido a saída dos funcionários, mas que prestou assistência necessária desde quarta-feira. Trabalham no prédio pelo menos 2,5 mil pessoas. A empresa atribui a intoxicação dos funcionários à "aplicação do produto Emulsão CN30 para asfaltamento do estacionamento da Arena Fonte Nova".

Por sua vez, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), responsável pela obra no estacionamento, informou que o odor foi oriundo de uma base selante utilizada para a aderência no asfalto.

Segundo a Conder, há possibilidade de que uma corrente de ar tenha levado o vapor asfáltico para a tubulação da empresa. A Conder não soube informar se a obra vai continuar nesta sexta, 10.

A emulsão CN30, utilizada para o asfaltamento, possui 50% de solvente derivado de petróleo em sua composição e continua liberando vapores no ambiente até 72 horas após a aplicação. O produto está sendo substituído pela Petrobras por um menos tóxico, para atender à ISO 14.000, de gestão ambiental. Estudos indicam que a emulsão é considerada inflamável e prejudicial à saúde.

Riscos à saude - Segundo o pneumologista Guilhardo Ribeiro, ex-presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia, os sintomas das vítimas apontam intoxicação química. Ele explica que há diversos fatores que contribuem para a intoxicação, como o nível de exposição, a temperatura do composto químico, além de predisposições individuais, como doenças respiratórias ou alérgicas.

De acordo com o pneumologista, a intoxicação pode levar a várias sequelas, como o desenvolvimento de uma asma induzida e quadros infecciosos graves. "A substância química quebra os mecanismos de defesa naturais", afirmou o médico.

Ele alerta que o número de vítimas pode crescer nos próximos dias. "O efeito da intoxicação pode ser retardado em algumas pessoas".

