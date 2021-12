Impossibilidade de fazer obra pode fechar asilo em Salvador

Com 30 anos de história e abrigando, atualmente, cerca de 75 idosos, o Asilo São Lázaro, no bairro de Jardim Nova Esperança, corre o risco de parar de funcionar caso não realize reformas estruturais nos dormitórios dos idosos.

De acordo com uma das dirigentes do asilo, Maria de Fátima, o local precisa com urgência dos materiais necessários para iniciar as obras. No entanto, as despesas atuais impedem a captação de recursos para as intervenções. Segundo ela, o orçamento para a construção da nova estrutura dos dormitórios é cerca de R$ 136 mil. Além de despesas mensais, o abrigo conta com 25 funcionários para cuidar dos internos.

O asilo chegou a fazer uma vaquinha virtual divulgada na fanpage no Facebook. Mas, até o momento, a meta ainda não foi alcançada. Caso a reforma não seja realizada no prazo determinado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), o asilo pode deixar de funcionar. “Sempre precisamos de doações. Agora, principalmente, de material para a construção”, disse Maria de Fátima.

O asilo possui quatro dormitórios coletivos. Segundo Maria, a reforma consiste em dividir os dormitórios em 20 quartos com banheiros. Cada quarto deve ter quatro camas.

“Estamos tentando de todas as formas reunir recursos para a compra dos materiais que são diferentes dos convencionais, como paredes de gesso e forro PVC. Além disso, piso antiderrapante, vaso sanitário, pias entre outros materiais”, disse a dirigente. O valor do orçamento de R$ 136 mil, não está contando com a mão de obra.

Diante da situação, o asilo trabalha com a captação de doações de dinheiro e também dos materiais para a reforma. Além disso, o local precisa de materiais de limpeza e alimentos, como leite e carne. No dia a dia, os idosos recebem quatro refeições por dia.

“Assim que a gente conseguir reunir o maior número de materiais, vamos iniciar a reforma. Temos um prazo”, disse Maria Raimunda, uma das dirigentes do asilo.

De acordo com o MP-BA, as exigências referentes à reforma do abrigo integram uma ação civil pública que solicita regularidades em asilos e têm o objetivo de fiscalizar as instalações diante das normas da Vigilância Sanitária para o funcionamento, oferecendo instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade.

Diante dos laudos da Vigilância Sanitária, o MP-BA, por meio do Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, solicitou à Justiça que determinasse a execução da reforma. No entanto, o processo ainda está em curso.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo