Impasse mantém Poço Encantado fechado há três anos

O Poço Encantado, uma das maiores atrações turísticas, ao lado do Morro do Pai Inácio, da Chapada Diamantina, está fechado desde novembro de 2007 ainda não há previsão de quando será reaberto para a visitação públicas, apesar do prejuízo que isto tem causado e aos protestos dos visitantes. O local foi interditado pelo Ibama porque o dono da propriedade particular onde ele se localiza, no município de Itaetê (a 400 km de Salvador), construiu no interior da caverna uma escada de cimento e pedras para facilitar o acesso à parte mais baixa.

Como alterações e construções no patrimônio natural são proibidas, o órgão federal fez a interdição e o proprietário, Miguel de Jesus de Mota, 47 anos, entrou na justiça tentando reabrir, porém como a causa ainda não foi julgada, o acesso ao Poço Encantado continua proibido.

Miguel de Jesus de Mota arrepende-se da ação judicial, acreditando que sem ela poderia chegar a um entendimento com o Ibama. Para permitir o fim do impasse, ele pagou para que fosse elaborado um plano de manejo da caverna onde fica o poço e espera que haja uma solução, ainda no primeiro semestre deste ano. Ele sabe que terá que se enquadrar a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que contemple educação ambiental, garanta a segurança dos visitantes e a preservação da caverna que abriga o poço.

O prefeito de Itaetê, Ademar Matos (PSDB) estima que a interdição do Poço Encantado tenha causado uma redução de 30% no fluxo de turistas e afirma que está tão preocupado com o problemas que já tratou dele até com o governador Jaques Wagner, que teria lhe prometido empenhar-se junto ao Ibama para apressar a reabertura do local. Carlos Moraes, dono de restaurante e presidente da Associação de Empreendedores de Turismo em Andaraí, confirma que até hoje as pessoas chegam ao lugar procurando o poço e se decepcionam ao saber da interdição.

O guia José Borges é outro a lamentar. “Há pouco tempo estava negociando com um grupo de oito americanos. Quando receberam o roteiro da excursão, sem o poço, desistiram e fizeram a viagem deles somente no Rio, Recife e Salvador”, revela.

“O processo (para reabertura do Poço Encantado) ainda está em análise pela procuradoria jurídica e um parecer está próximo de ser emitido”. Esta declaração, concedida pela assessoria de comunicação do Ibama, foi a única resposta concreta obtida quando se tentou buscar informações em diversos órgãos. Entretanto, não foi feita nenhuma previsão sobre quando se tomará alguma uma decisão.

