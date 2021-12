Impasse entre rodoviários e patrões pode acabar em greve

O Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia (Sintroba) não descarta a possibilidade de uma paralisação após a primeira semana de janeiro, caso não saia nenhum pagamento da Participação nos Lucros e Rendimentos (PLR) para a categoria.

De acordo com o vice-presidente do Sintroba, Fábio Primo, o sindicato espera que o pagamento saia ainda na primeira semana de 2016. "Nós não abrimos mão de que o pagamento seja efetuado ainda na primeira semana. Caso contrário, iremos fazer todos os trâmites legais para realização de uma greve que será por tempo indeterminado em 2016", garantiu.

Por sua vez, o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps) afirma que as empresas necessitam fechar o balanço de 2015 para efetuar o pagamento da PLR e este não deve ocorrer em 2015. É o que diz o assessor de relações sindicais do Setps, Jorge Castro. "Não há essa possibilidade. O balanço não sai de forma alguma em uma semana e não há previsão de ser finalizado", disse.

O caso

Os empresários no mês de maio aceitaram a proposta da criação da PLR para os rodoviários, quando a categoria estava em campanha salarial e a beira do início de uma greve. Diversas rodadas de negociações aconteceram no decorrer de 2015, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA), porém, não houve acordo entre as partes.

Na última segunda-feira, 21, o prefeito ACM Neto e o secretário de mobilidade, Fábio Mota, se reuniram com representantes do Sintroba na sede da prefeitura afim de chegar a uma saída para evitar uma paralisação. No encontro, os rodoviários sugeriram a possibilidade de haver um pagamento de uma espécie de "bônus" ainda em 2015 pelos empresários. A proposta foi levada aos empresários pelo titular da Semob na terça-feira, 22.

No mesmo dia, o Setps informou que não deve fazer nenhum tipo de pagamento fora dos moldes da PLR, e que este só deve ocorrer após o fechamento do balanço.

