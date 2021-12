A reunião entre os rodoviários de Salvador e os empresários do Consórcio Integra terminou sem mais uma definição nesta segunda-feira, 21. Por conta disso, uma nova rodada de negociação foi marcada para as 9h desta terça, 22, na Superintendência Regional do Trabalho (SRT), na avenida Tancredo Neves, com o acompanhamento do Ministério Público.

Segundo Hélio Ferreira, presidente do sindicato dos rodoviários, caso o patronal não ofereça uma proposta que seja satisfatória para a categoria, a greve está mantida a partir desta quarta, à 0h. "Vai ser uma greve forte... Será uma greve geral por tempo indeterminado", diz. O dirigente afirmou ainda que a paralisação será em Salvador e no restante do estado.

O sindicato dos trabalhadores pede 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete.

Já Jorge Castro, assessor de relações de trabalho do Consórcio Integra, afirma que as empresas não têm como arcar com novos custos. "Hoje a proposta (dos rodoviários) foi muito elevada e não vamos levar em consideração", afirma ele, dizendo que "não vamos oferecer nada" de reajuste neste momento.

Jorge surgiu que a negociação salarial mude para o segundo semestre, mas Hélio afirmou que a categoria não aceita.

Neste domingo, 20, os rodoviários fizeram uma paralisação de 24h para pressionar os empresários a oferecer uma proposta, o que não ocorreu.

Impasse entre rodoviários e empresários continua e nova negociação é marcada | Foto: Divulgação/ATarde

