Impasse entre rodoviários e empresários continua

O impasse nas negociações entre rodoviários e empresários continua. Na reunião desta quinta-feira, 8, na sede do Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o patronato manteve a posição de só negociar o reajuste salarial primeiro. Com isso, a possibilidade de greve da categoria não está descartada, informa o Sindicato dos Rodoviários.

Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira, 14, às 14h, no mesmo local. De acordo com o assessor de relações sindicais do Steps, Jorge Castro, se houver acordo quanto ao salário, os empresários pensam na possibilidade de negociar outro ponto da pauta de reivindicações. "A soma do aumento de salário, ticket, plano de saúde e percentual de penosidade representa uma elevação real de 50% nos custos", disse.

Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, afirma que a posição do patronato é um desrespeito com a categoria. "O Steps nos trata com desprezo", falou.

A categoria reivindica reajuste salarial de 15%, aumento no vale refeição de R$ 12 para R$ 20, redução da jornada de trabalaho para 6h, entre outros.

