Impasse dificulta a construção do novo Aeroclube

A construção de um novo Aeroclube depende de um acordo entre o Consórcio Parques Urbanos, que administra o empreendimento, a prefeitura e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).



A promotora de Justiça Rita Tourinho informa que aguarda proposta do consórcio para justificar a prorrogação do contrato até 2056 e resolver o impasse.



"Essa prorrogação, por lei, ocorreu no final da gestão do prefeito João Henrique. O consórcio tem que apresentar uma contrapartida muito grande para a comunidade. Se não justificar, vamos judicializar", adianta Rita.



Ainda segundo a promotora, o consórcio deve cumprir obrigações da primeira versão, como construção de um parque e passarela.



O secretário da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, conta que, caso o acordo seja firmado, as obras seriam iniciadas em 2014 e concluídas em dois anos. "Será uma espécie de fashion mall [voltado para moda], climatizado", prevê. A implosão, já anunciada, pode ocorrer ainda este ano.



A área já foi cercada com tapumes metálicos. "É para evitar que passe a servir para marginais assaltarem as pessoas que andam por lá", explica Mascarenhas.



De acordo com a gerente de projeto do consórcio, Júlia Mesquita, a segunda versão, que prevê um shopping e um parque, será apresentada nos próximos dias. "Será integrado com parque e terá restaurantes voltados para o mar, cinemas e lojas", descreve Júlia. Devido a uma ação popular , a construção do parque foi embargada em 2008.



"Acho um equívoco a prefeitura querer fazer outro Aeroclube. Tem que ter um caráter público para que qualquer pessoa possa usar, independentemente do poder aquisitivo", opina o arquiteto Nivaldo Vieira.



Histórico - O projeto para a área teve licitação aberta em 1996, durante a gestão na prefeitura da hoje senadora Lídice da Matta (PSB).

"Houve um excesso de construção. Se tem um novo projeto, tem que realizar imediatamente. Mas se for shopping fechado, seria ruim. A vocação é de ser um espaço aberto", opina Lídice.



Em 1999, foi inaugurado. "Aquilo virou um símbolo de abandono da cidade e se transformou em área insegura com frequência de malfeitores", diz o deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB), prefeito na época. Ele relembra que chegou a entrar na Justiça, pois o consórcio tinha dívidas com a prefeitura.



Em 2011, o embargo das novas obras foi suspenso e a dívida perdoada pelo então prefeito João Henrique - que foi procurado, mas não retornou às ligações de A TARDE.

