Impasse continua e trabalhadores da construção civil mantêm greve

O impasse nas negociações entre empresariado e trabalhadores da construção pesada já dura 18 dias. Reivindicando reajuste de salários em 15%, cesta básica de R$ 200, horas extras de segunda à sexta de 70%, e de 100% no sábado, os trabalhadores estão com os braços cruzados desde o dia último dia 13.



Na manhã desta sexta-feira, 30, a categoria se reuniu nas imediações da obra da Via Expressa Baía de Todos os Santos, na Rótula do Abacaxi, para mais uma manifestação. No interior do Estado, também houve movimentação do grupo.





Greve continua em assembleia realizada na manhã desta sexta-feira, 30

Segundo o o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia (Sintepav), Adalberto Galvão, a paralisação afeta 25 mil dos 40 mil trabalhadores do setor, responsáveis pelas obras de infraestrutura do Estado, e deixa 47 obras paradas em toda a Bahia.



O presidente afirma que, em audiência de conciliação da categoria com o sindicato patronato, dia 12 de abril, os trabalhadores aceitaram a contra-proposta apresentada pelo Ministério Público: reajuste de 11%, cesta básica de R$110, hora extra de 100% no sábado e não receberia de segunda a sexta. De acordo com o presidente, a proposta foi negada pelo sindicato patronato.



Galvão disse ainda que uma reunião em caráter de emergência foi convocada pelo patronato para esta segunda-feira, 3, no Edifício Tancredo Neves, Stiep, às 14h. Participam do encontro representantes do sindicato do patronato, empresários e líderes do Sintepav.



Na terça-feira, 4, uma assembleia geral na Rótula do Abacaxi está marcada com os trabalhadores para decidir se continuam ou voltam ao trabalho. "Queremos uma posição. Existem empresas que já estão negociando com seus funcionários o reajuste", declara.

adblock ativo