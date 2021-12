Imóvel pega fogo em Matatu de Brotas

Um imóvel residencial pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 6, por volta de 4h30, em Matatu de Brotas. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), testemunhas relataram que as chamas foram causadas por uma explosão na casa. Três pessoas estavam no imóvel no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado.

