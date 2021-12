Imóvel pega fogo em Fazenda Grande do Retiro

Um incêndio atingiu um imóvel na tarde desta sexta-feira, 9, na comunidade do Calafate, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. A casa, que ficou destruída, está localizada na rua do Horto, atrás da sede da Guarda Civil Municipal (GCM), nas imediações do G Barbosa, na avenida San Martin.

Dois carros pipas da guarda e os bombeiros atuaram no combate às chamas. Até o momento não há registro sobre feridos nem sobre a causa do incêndio.

