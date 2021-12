Imóvel fechado na Barra está na mira da prefeitura

A partir da próxima semana, os proprietários de imóveis degradados ou fechados, situados na Barra, serão notificados pela prefeitura. Um estudo realizado pela Secretaria do Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes) identificou a existência de pelo menos 50 unidades abandonadas entre o Cristo e o Porto da Barra.

Segundo Guilherme Bellintani, titular da Sedes, o primeiro passo será notificar imóveis que apresentarem a estrutura física comprometida. O dono terá até 90 dias para apresentar projeto de reforma ou reestruturação e mais 90 dias para iniciar obras.

A desapropriação ocorrerá se nenhuma dessas medidas forem tomadas. "Nosso principal objetivo é inserir a propriedade no desenvolvimento econômico da cidade", disse o secretário.

Os primeiros prédios notificados serão os do trecho entre o Cristo e o Farol da Barra. "Identificamos pelo menos oito nessa região", disse Bellintani. Posteriormente, será a vez dos imóveis localizados nas ruas Afonso Celso e Marques de Leão.

Ainda conforme o secretário, o projeto atende à legislação federal de desapropriação. "Os imóveis ficam abandonados durante o ano todo, sem manutenção ou qualquer tipo de cuidado. São utilizados apenas para o faturamento do Carnaval", afirmou Bellintani.

A presidente da Associação de Moradores da Barra (AMA-Barra), Regina Martinelli, aprovou a iniciativa. "É uma notícia boa, porque existe uma quantidade enorme de imóveis que só são explorados no Carnaval. Alguns valiosíssimos, mas não servem para nada", disse.

Ela espera que, após intervenção da prefeitura, os espaços ganhem utilidade pública. "Poderiam, inclusive, construir um mercado popular. Aqui é um bairro misto, onde não moram só ricos", opinou.

O morador Marco Antônio Reis conta que já observou vários imóveis inutilizados no bairro. "Há uma placa de eventos na fachada, mas não há moradores e não é utilizada para comércio", disse.

Conforme Bellintani, a inutilidade das construções prejudica a população. "Fizemos um investimento muito alto, prezamos pelo desenvolvimento do bairro", disse.

Destinação

O projeto para os espaços desapropriados é ampliar o calçadão, construir praças interligando a avenida Oceânica e a rua Marques de Leão e implantar equipamentos públicos.

Atualmente, a área reformada do bairro (entre o Farol e o Barra Center) passou a ser visitado por muitos pedestres, que aproveitam o final de semana para praticar esportes como corrida, caminhada, ciclismo e patinação.

Justiça

O empresário Constatino Patrick Amato entrou com uma ação de reintegração de posse e reparação de danos contra a Prefeitura de Salvador por ter demolido uma de suas propriedades na Barra.

O processo deu entrada em uma das Varas da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça da Bahia em julho.

O imóvel demolido ficava na avenida Oceânica e fazia esquina com a rua Dias D'ávila, conhecida como Beco da Off. No local, funcionava a pizzaria Panzone, há 10 anos.

À época, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) alegou ter tomado a iniciativa porque a estrutura do prédio estava comprometida.

Legislação

Ainda de acordo com o órgão, a demolição atendeu à Lei 5.503/99 do Código de Polícia Administrativa do Município, que estabelece a demolição imediata em caso de riscos de desabamento.

O dono alegou ter recebido a notificação do órgão com apenas dois dias de antecedência e, por isso, não houve tempo para provar as boas condições do imóvel.

