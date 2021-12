Imóvel em condomínio de luxo no Horto Florestal é interditado pela Codesal

O imóvel que pegou fogo no condomínio de luxo situado no bairro do Horto Florestal, na capital baiana, na noite da última quinta-feira, 16, foi interditado após laudo da avaliação técnica realizado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Durante vistoria, o engenheiro do órgão atestou que as chamas causaram perda quase total dos bens e danos estruturais em algumas lajes, vigas e paredes.

Com isso, o local foi fechado para demolição das paredes atingidas e recuperação das estruturas prejudicadas, além das instalações elétricas e hidráulicas.

Rescaldo

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o rescaldo foi finalizado por volta da meia-noite da sexta, 18, mas as equipes permaneceram no local até a madrugada deste sábado para monitorar possíveis pontos de calor.

Além dos veículos da corporação, três caminhões-pipa da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), precisaram ser utilizados porque não havia água suficiente para debelar as chamas.

Ainda segundo os bombeiros, a causa do incêndio é desconhecida, porém, na parte superior do imóvel havia um acúmulo de material combustível, o que potencializou a intensidade das chamas. A parte inferior do imóvel foi preservada. Não houve registro de vítimas.

