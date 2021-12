Imóvel é identificado com "gato" de água em Lauro de Freitas

Um imóvel composto por um mercado e quatro apartamentos foi flagrado nesta quarta-feira, 9, com desvios de água da rede distribuidora Embasa, na rua Deputado Luiz Braga, no bairro Cassange, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Embasa, a descoberta ocorreu mediante uma fiscalização de fraudes relacionadas ao consumo de água. A ação foi feita com apoio da Polícia Civil e Militar, além do Departamento de Polícia Técnica. Uma denúncia anônima levou os agentes até o local.

As ligações de água presentes no edifício possuem como responsável o mesmo titular e foram cortadas devido a falta de pagamento, a dívida atualmente é superior a R$ 30 mil. Para identificar o "gato", foi necessário escavar a frente e lateral do imóvel.

O responsável pelo prédio será convocado à 12ª Delegacia de Polícia, localizada em Itapuã, onde deverá prestar esclarecimentos.

adblock ativo