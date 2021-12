Imóvel desaba no Tororó e deixa três famílias desabrigadas

Um prédio desabou na madrugada desta quarta-feira, 4, por volta de 1h30, na rua Amparo do Tororó, em Salvador. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o imóvel, que fica próximo à Casa de Passagem do Servidor do Judiciária, estava abandonado. Apesar disso, havia cerca de três famílias que moravam no local. Todas elas estão desabrigadas.

Uma das moradoras do prédio, em entrevista à TV Record, informou que eles saíram correndo quando ouviram alguns estalos, pois o imóvel já tinha sido interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) por ter algumas paredes instáveis.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Codesal ainda nesta manhã, mas não foi atendido.

