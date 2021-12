Imóvel desaba na Fazenda Grande do Retiro

Um imóvel desabou no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, neste sábado, 16. O imóvel, que fica localizado na 1ª Travessa das Pitangueiras, desabou por volta das 4 horas. O dono da casa, Juarez Guerreiro, estava dormindo no quarto do fundo e não ficou ferido.

Apenas a cozinha e o quarto do fundo permaneceram erguidos e os vizinhos ficaram assustados com o barulho no momento do acidente. Além desse desabamento parcial em Fazenda Grande, outros três, todos sem vítimas, aconteceram na cidade, de acordo com a Defesa Civil de Salvador.

Um deles ocorreu no Alto do Cabrito, em Bela Vista do Lobato, próximo à Lanchonete Do Mania, e os outros dois foram em Paripe, na 2ª Travessa São José e na Rua 10 de abril. Nenhum atingiu completamente o imóvel.

O boletim do órgão indicava, até as 11h30, o registro de 82 chamados por conta da chuva que atinge Salvador.

Entre as principais solicitações há ainda o registro de três desabamentos parciais; 18 ameaças de desabamento; 38 deslizamentos de terra; e seis alagamentos de imóvel.

Duas árvores caíram nesta manhã: uma no Vale do Canela e outra próxima ao Estacionamento São Raimundo, no centro da capital. Segundo informações iniciais, não há interdição no trânsito nestas vias.

