Imóvel desaba em Periperi após explosão e causa uma morte

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, entre elas duas meninas de 2 e 12 anos, em uma explosão num imóvel de três pavimentos na Rua General Labaut, no bairro de Periperi, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 14 horas e resultou no desabamento do sobrado.

A polícia suspeita que a explosão tenha sido causada por fabricação clandestina de fogos. Danilo Silva, de 21 anos, morreu no segundo andar do prédio, onde funcionava o estúdio de música.

Segundo informações de vizinhos, Danilo teria sido o responsável pela explosão. Ele estaria manuseando pólvora para a fabricação de espadas, artifício usado em festejos juninos. O Corpo de Bombeiros, que atuou na retirada dos escombros, encontrou o corpo de Danilo carbonizado e com um braço decepado.

Duas meninas foram levadas ao Hospital do Subúrbio com ferimentos leves, assim como o tio delas, o PM Geiziel Estácio de Carvalho Barbosa, 28, que segundo informações do posto da Polícia Civil do Hospital do Subúrbio, é o dono da residência no terceiro andar.

<GALERIA ID=18298/>

Destruição - Uma mulher que estava na serralheria, que funcionava no térreo, conseguiu escapar a tempo. O ajudante Joílson de Jesus, que também trabalhava na serralheria, saiu a trabalho antes da explosão acontecer. "Fui fazer uma entrega. Foi um livramento de Deus eu não está na serralheria na hora em que tudo aconteceu", conta.

Logo depois do desabamento do imóvel, alguns vizinhos tentaram apagar, com baldes d'água, os pontos de fogo espalhados pelos escombros. "Estava em casa quando percebi que faltou energia e ouvi o barulho do prédio caindo. Tomei o maior susto", conta Zelma Nascimento, que mora nas proximidades de onde ocorreu a explosão.

Alguns veículos que estavam estacionados na rua do acidente ficaram destruídos com os escombros. "Estava voltando do trabalho quando, de repente, comecei a ver vários pedaços de blocos e madeiras em cima do meu carro. Deixei o veículo e sai correndo", disse Zelma Nascimento.

Nos escombros, vários pedaços de bambus (material usado na fabricação de espadas) espalhados e um forte cheiro de pólvora eram indícios de explosão por conta da fabricação clandestina de fogos.

Imóvel fica localizado na Rua General Labatut. Explosão pode ter sido originada no 2º andar (PMBA l Divulgação)

Investigação - Segundo o delegado da 5ª Delegacia de Periperi, Nilton Borba, as causas da explosão serão investigadas. "Caso seja constatado que ali eram fabricando espadas, o responsável pelo local responderá por homicídio. A fabricação de pólvora é ilegal em qualquer lugar, ainda mais em local residencial", explica.

Um prédio que fica ao lado do edifico que sofreu a explosão e outro localizado ao fundo serão demolidos. "Os dois imóveis serão demolidos por apresentarem risco de vida aos moradores do local", explica o agente da defesa civil, José Carlos Palma. "As famílias que moraram nos prédios deverão ser indenizadas por responsáveis pelo local onde ocorreu a explosão", disse.

Viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram para o local do incidente. Um engenheiro da Defesa Civil também foi deslocado para avaliar os estragos da explosão.

adblock ativo