Imóvel de quatro pavimentos afunda no Imbuí

Uma casa de quatro pavimentos afundou e inclinou cerca de 17º por volta das 4h desta quinta-feira, 28, na Estrada das Pedrinhas, bairro do Imbuí, próximo ao supermercado Extra, de acordo com a Codesal. Os moradores do imóvel, José Maria Conceição, sua mulher, Vera Conceição, e seus dois filhos, de 10 e 8 anos, conseguiram deixar o local a tempo e não sofreram ferimentos.

De acordo com o sobrinho de José, Felipe Aras, o desabamento atingiu os dois pavimentos superiores do imóvel, que estavam em construção. "Meu tio e a mulher ouviram um estalo e só foi o tempo de pegar as crianças e deixar a casa. A parte de baixo do imóvel foi construída há 20 anos e nunca teve problemas", afirma.

Segundo Aras, a construção do prédio Vila de Capri, que foi erguido ao lado da casa da família, teria causado o desabamento. "Quando os trabalhadores batiam estaca na obra do condomínio, a casa da minha família tremia e ameaçava desabar. Nossa construção tinha alvará de ampliação e os materiais que utilizávamos era de boa qualidade", reclama.

Porém, para o arquiteto da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Aroaldo Rodrigues, o desabamento não teria sido influenciado pela construção do condomínio. "Possivelmente houve um erro no projeto de ampliação da casa. Não posso afirmar que é o caso deles, mas sempre acontece de moradores solicitarem alvará para um tipo de construção e realizarem outra", justifica. Ainda segundo o arquiteto, o imóvel foi interditado e deve ser demolido.

A assessoria de comunicação da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) confirmou que a obra passou por fiscalização do órgão e teve o alvará liberado para realização dos serviços. A assessoria informou, ainda, que técnicos do órgão foram enviados ao local para verificar se a construção cumpria os serviços previstos no alvará. Já o responsável pela obra do Edifício Vila di Capri, da Construtora Plena, não foi encontrado para comentar a acusação da família.

O desabamento na Estrada das Pedrinhas também atingiu imóveis próximos ao local. De acordo com Rita de Cássia, dona de uma casa vizinha à que desmoronou, seu imóvel ficou com rachaduras após o acidente. "Minha família só conseguiu se salvar após ouvirmos os chamados da família Conceição. Quando a casa desabou, eles gritaram para que deixássemos nossa casa", conta.

* Com redação de Yuri Barreto | A Tarde On Line

