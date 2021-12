Imóvel comercial pega fogo no Pau Miúdo

Um imóvel comercial pegou fogo, na manhã desta sexta-feira, 6, na Rua Marquês de Maricá, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. De acordo com informações da Superitendência de Telecomunicações (Stelecom), os bombeiros estiveram no local e as chamas foram debeladas por volta das 11 horas. Não há registro de vítimas.

