Imóvel atingido por explosão sera demolido nesta sexta

Engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão desde a manhã desta sexta-feira, 17, no imóvel que explodiu e desmoronou, no bairro de Periperi (Subúrbio de Salvador), causando a morte de um homem e deixando três pessoas feridas, na tarde de quinta-feira, 16.

Segundo a engenheira Zenilka Galeão, que comanda os procedimentos de demolição da estrutura, técnicos do órgão constataram que apenas uma parede do prédio incendiado precisaria ser derrubada. "Numa primeira avaliação, na noite de ontem (quinta), verificamos que os dois imóveis (o incendiado e um prédio vizinho) teriam que ser demolidos. Porém, após uma nova análise agora pela manhã, constatamos que apenas uma das paredes terá que ser retirada, o que já está acontecendo", disse.

Para o prédio vizinho, a engenheira destaca que o indicado é o escoramento metálico, que deve ser acompanhado da recuperação dos pilares comprometidos. "O proprietário já foi notificado e orientado a fazer o procedimento com urgência com um profissional habilitado. Dessa forma, ele pode recuperar a edificação", acrescentou.

Ainda de acordo com Zenilka, a demolição da parede do imóvel do fundo está sendo realizada manualmente. Os trabalhos devem ser encerrados ainda nesta sexta.

Feridos - As duas crianças que ficaram feridas durante a explosão receberam alta médica na noite do mesmo dia. Segundo o Hospital do Subúrbio, por meio da assessoria de comunicação, as meninas - com idades de dois e 12 anos -, chegaram à unidade médica com ferimentos leves e ficaram apenas algumas horas em observação.

O policial militar Geiziel Estácio de Carvalho Barbosa, 28, tio das meninas também ferido no acidente, foi encaminhado para o mesmo hospital e liberado ainda na tarde de quinta.

