Imóveis com risco de desabar começam a ser demolidos

Três imóveis com risco de desabamento foram demolidos, na manhã desta terça-feira, 19, por funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). O primeiro foi um casarão de seis andares na rua do Taboão, no Centro Histórico.

Condenada pela Defesa Civil do município (Codesal) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a edificação desabou parcialmente no último domingo, mas não deixou feridos.

Na ladeira da Preguiça, a casa onde moravam os irmãos Oberdan e Weslei dos Santos Barbosa - um morreu e o outro ficou ferido após desabamento nesta segunda, 17- e um imóvel que ficava ao lado também foram derrubados nesta terça.

A demolição das 'cascas' (nome das estruturas externas quando já não há paredes internas) dos casarões envolvidos no acidente está prevista para começar nesta quarta, 20, e ser finalizada nesta quinta, 21.

Segundo o engenheiro Celso Jorge, fiscal da Sucom, os procedimentos dependem das condições do tempo: "Tenho 17 imóveis na lista para derrubada".

Dona dos dois imóveis já demolidos na Preguiça, Geovana Miranda, 40, pretende processar os responsáveis pelos casarões abandonados que desabaram.

"É incrível como demoramos uma vida para construir algo que pode ser destruído em segundos. Os responsáveis terão que pagar pelo estrago causado. Já basta a perda de meu afilhado", falou, referindo-se a Oberdan Barbosa.

A casa onde Geovana morava, atrás dos dois imóveis demolidos nesta terça, foi condenada pela Codesal. Ela está passando as noites na casa de vizinhos e familiares.

Moradores afirmam que o proprietário dos casarões é o treinador Antônio Carlos Cerezo, conhecido como Toninho Cerezo. A equipe de A TARDE tentou contatar o ex-atleta, sem sucesso. Até o fechamento desta edição, a prefeitura não informou se havia identificado o responsável pelos imóveis.

Em nota, o Iphan afirma que ingressará com ações judiciais contra os proprietários das ruínas abandonadas por dano irreparável ao patrimônio cultural, que deve ser agravado pelo acidente causado. Além disso, será aplicada multa aos responsáveis - o valor depende de avaliação do órgão.

Auxílio

Geovana Miranda disse que a gestão municipal ofereceu auxílio-moradia, mas questionou os outros danos provocados pelo acidente. "De onde vou tirar minha renda agora? Como vou pagar o meu tratamento contra o câncer de mama? Recebo o auxílio agora e, depois, como ficam meus imóveis?".

De acordo com a Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), 1.424 pessoas, prejudicadas pelas fortes chuvas, já foram cadastradas para receber auxílio.

Elas têm acesso a benefícios financeiros de emergência (até três salários mínimos, para ajudar na reparação dos danos materiais) e aluguel social - R$ 300 para cada família.

O órgão informou ainda que as famílias que perderam a moradia de forma total ou parcial têm sido cadastradas no programa Minha Casa, Minha Vida, para que possam retomar a rotina em um imóvel próprio. A Semps apontou que cerca de 400 famílias deverão ser beneficiadas até setembro, de um total de 1,3 mil cadastradas até o momento.

