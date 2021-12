Imobiliária é arrombada na Graça e criminosos são presos

Dois homens, cujos nomes não foram divulgados, foram presos tentando roubar a imobiliária Blic Rede Netimóveis, no bairro da Graça, na madrugada desta segunda-feira, 19. Segundo a Central de Polícia (Centel), havia um terceiro homem envolvido no roubo, mas este conseguiu fugir.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos arrombaram a imobiliária quebrando a porta de vidro e foram presos por uma guarnição da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) quando já estavam dentro do estabelecimento com objetos roubados.

Os policiais estão tentando contato com o proprietário da imobiliária para verificar se os objetos roubados pertencem à loja e os criminosos foram conduzidos para a Central de Flagrantes da região do Iguatemi.

adblock ativo