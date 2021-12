IML confirma que corpo encontrado é de Geovane

O corpo que estava no Instituto Médico Legal (IML) de Salvador é o de Geovane Mascarenhas de Santana. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE no final da manhã desta terça-feira, 19, pelo pai do jovem, Jurandy Santana.

Ele recebeu a ligação do médico legista Paulo Peixoto, que confirmou a identificação após juntar todas as partes do corpo - segundo Jurandy, Geovane teve a cabeça, braços e testículos arrancados. Estas partes foram localizadas cerca de três dias após o resto do corpo, no bairro de Pirajá.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o IML confirmou que o resultado do exame de DNA ficou pronto nesta terça e ratifica que o corpo é de Geovane.

"É muito sofrimento. Eles disseram que até sexta o corpo será encaminhado e pode ser enterrado", disse Jurandy que, durante o acompanhamento do caso, não havia reconhecido o corpo do filho, por causa da ausência de uma tatuagem. Entretanto, a pele do local parece ter sido arrancada e também estava queimada, o que dificultou o reconhecimento.

A identificação do corpo foi feita a partir da comparação entre o material genético dos restos mortais e as partes que ainda não haviam sido confirmadas.

Entretanto, a pedido dos familiares da vítima, a Defensoria Pública solicitou a realização de um exame complementar para comparar o DNA deles com os dos restos mortais.

Geovane foi abordado por uma viatura policial no dia 2 de agosto (Foto: Reprodução | Facebook)

