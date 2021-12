Imbuí ganha "módulo-conforto" nesta segunda

O primeiro "módulo-conforto" para rodoviários será inaugurado às 10h, desta segunda-feira, 10, no final de linha do Marback, Imbuí. Trata-se do primeiro de vários locais de descanso desta natureza a serem entregues. A obra é realizada pela prefeitura de Salvador através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).



De acordo com a prefeitura, 15 outros módulos começam a ser construídos ainda este mês, três no próximo dia 15, em Boa Vista de São Caetano, Boca da Mata e Pero Vaz.



Os módulos terão área de 5m², com sanitários femininos e masculino, local de descanso e recursos apropriados para alimentação dos rodoviários.



"Essa é uma reivindicação antiga dos motoristas de ônibus de Salvador e, por isso, foi uma das principais exigências do contrato de concessão do transporte público", disse o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

O contrato prevê a construção de 30 módulos na cidade. Os finais de linha que possuírem espaço para a construção dos módulos, não ficarão desassistidos.

"Infelizmente, nem todo final de linha tem área suficiente para a construção de um módulo conforto, por isso estamos verificando salas ou pontos comerciais que possam ser alugados para adaptarmos e darmos a estrutura necessária que o rodoviário precisa", completou o secretário.

