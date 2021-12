Imagens podem identificar assassinos de servidora da Ufba

A titular da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), Rogéria Araújo, verá as imagens do circuito interno da agência bancária do Bradesco de Itapuã, que podem ajudar a identificar os suspeitos de terem assassinado a servidora da UFBA, Selma Barbosa, de 53 anos, morta na madrugada desta segunda-feira, 12. No local, foi roubado o carro usado pela dupla acusada de matar Selma, no Costa Azul.

Nesta terça, 13, agentes da 9ª DT foram até o banco pegar as imagens do circuito interno. "As que foram recolhidas do prédio onde Selma foi deixar a amiga estão ruins. Iremos comparar com o material fornecido pelo banco, para identificar os suspeitos", explicou Rogéria Araújo.

Mais três testemunhas foram ouvidas nesta terça pela delegada. Uma delas é a terceira vítima da dupla de assaltantes. Segundo Rogéria Araújo, além de duas pessoas que trabalham em condomínios na região onde ocorreu o assassinato, foi ouvido mais um homem, que estava na agência do banco Bradesco de Itapuã.

"Essa terceira vítima foi um homem também abordado no banco e teve o relógio e o celular levados", contou a delegada. A primeira delas foi o proprietário do Celta placa NYT-5784, abandonado após o assassinato da servidora da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Entenda o caso

A funcionária Selma Barbosa foi morta na madrugada desta segunda-feira, 12, após ser vítima de um assalto no bairro do Costa Azul, em Salvador. Selma tinha acabado de deixar uma amiga em casa, quando o seu carro foi trancado por outro veículo. Dois homens armados abordaram a vítima e levaram o veículo, modelo Fiat Punto, atirando em seguida contra a vítima, que morreu no local.

Após o crime, uma guarnição da polícia chegou a perseguir os suspeitos. Na região do Jardim Armação, próximo ao Aeroclube, houve uma troca de tiros, até que os assaltantes abandonaram o veículo roubado e fugiram a pé por um matagal.

