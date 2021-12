Imagens mostram quadrilha assaltando loja na Calçada

A Polícia Civil divulgou imagens gravadas por câmeras de segurança que mostram o momento em que quatro homens assaltam uma loja de eletrodomésticos, no bairro da Calçada, em Salvador.

O estabelecimento teve a porta arrombada pelo impacto de um veículo, na madrugada desta terça-feira, 1º. As imagens estão sendo analisadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que tenta identificar os criminosos.

A delegada Francineide Moura suspeita que os quatro homens que aparecem dentro da loja, podem ter participado de outros três furtos, ocorridos nos últimos dois meses, em lojas de eletrodomésticos, cujos gerentes registraram queixa na delegacia.

As investigações indicam que a quadrilha costuma agir da mesma forma durante as madrugadas, chegando até as lojas em dois veículos. Um dos carros é lançado, em marcha ré, sobre a porta de acesso dos estabelecimentos, por onde os bandidos conseguem entrar.

Depois, levam, em poucos minutos, diversos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, principalmente televisores e máquinas de lavar roupa. Após o assalto, o bando foge nos dois veículos.

Imagens

Em uma das imagens, do interior da loja arrombada, aparecem dois homens em meio a várias máquinas de lavar roupa. Um deles usa uma camisa de manga comprida azul, um boné vermelho e segura uma revólver. O segundo veste um blusão e um boné camuflados.

Em uma segunda imagem, mais dois homens também aparecem ao lado de máquinas de lavar roupa. Um deles traja uma camisa listrada e usa óculos. O comparsa, mais alto, usa uma camisa azul.

A polícia solicita que qualquer informação que auxilie na identificação dos assaltantes seja repassada à DRFR, por meio dos telefones (71) 3117-6503 ou 3117-6500.

adblock ativo