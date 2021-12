Imagens da câmera de segurança de um prédio mostram o momento em que a funcionária da Ufba Selma Barbosa Alves foi morta a tiros por assaltantes. O fato aconteceu na noite deste domingo, 11, no bairro do Costa Azul, quando Selma deixava uma amiga em casa.

O vídeo mostra a vítima estacionando o carro no prédio da amiga, que desceu do veículo e tentava abrir o portão. Neste momento, os dois assaltantes chegaram em um veículo preto e realizaram a abordagem.

Além de levaram o carro, eles também atiraram contra Selma, que morreu no local. As imagens devem ajudar a polícia a identificar os criminosos, que mesmo após uma troca de tiros com uma guarnição da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), conseguiram fugir.

Por conta do latrocínio, a Facom suspendeu as aulas na manhã desta segunda. Selma era funcionária da instituição há mais de 20 anos, e trabalhava no laboratório de vídeo da faculdade. Os professores tentam contato com a família de Selma, que mora na cidade de Natal (RN). Segundo informações da instituição, apenas uma irmã dela mora em Salvador.

Em nota, a Facom comentou a morte da funcionária. "É com grande pesar que a Faculdade de Comunicação informa sobre o falecimento da estimada servidora Selma Barbosa Alves, mais uma vítima da violência que assola a cidade de Salvador. Em nome da Faculdade de Comunicação da UFBA, apresentamos as nossas sinceras condolências aos amigos e familiares."

Confira o vídeo:

Da Redação Imagens mostram momento em que funcionária da Ufba foi morta

