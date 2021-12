A polícia cedeu as imagens do posto de combustíveis que registram o assassinato da professora Anamaria Morales, de 59 anos, durante assalto no último domingo, 16, no bairro de Itapuã. No alto da tela é possível ver a docente lutando com os bandidos. Um deles atira na cabeça.

Os três suspeitos já foram identificados e nesta terça-feira, 18, foi decretada a prisão temporária dos homens que, segundo informações apuradas pela 12ª Delegacia Territorial (12ª DT/Itapuã), são moradores do bairro e já possuem passagem pela polícia.

Veja o vídeo:

Da Redação Imagens mostram assassinato de professora em Itapuã

