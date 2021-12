Imagem santa de Nossa Senhora chega a Salvador em setembro

A imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida chegará a Salvador no dia 11 de setembro. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia realizou uma coletiva na Arena Fonte Nova na tarde desta sexta-feira, 26, por conta da chegada da imagem.

O encontro aconteceu na sala de imprensa da Arena, mesmo local onde a imagem será recepcionada no dia 11. Esteve presente o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Dom Murilo falou sobre a importância de receber a imagem em Salvador.

"Há toda uma preparação que eu chamaria de técnica, que é importante, que é necessária para o bom andamento aqui na visita da imagem peregrina, mas a preparação mais importante é a do coração. Estamos ajudando o povo a se preparar para acolher a imagem, que é um ícone, um símbolo, mas que assim como valorizamos em nossa casa a fotografia de alguém que amamos, estamos com essa recepção dizendo "tu és a mãe de Jesus" e "és muitos importante para nós", disse o Arcebispo.

Solidariedade

O evento de recepção da imagem recolherá 1kg de alimento não perecível de cada participante. Os alimentos serão destinado ao Hospital Martagão Gesteira e às Obras Sociais Irmã Dulce.

"Estamos muito felizes de termos sido escolhida junto com Irmã [Dulce] para recebermos por esse gesto de generosidade do povo católico, que fazem tanto bem a toda nossa terra. Esses alimentos serão uma economia muito grande em nossa instituição que já têm dificuldades. Só temos que agradecer", disse Rosina Bahia, Mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, que também estava presente no evento.

