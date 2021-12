Baianos e turistas, vestidos de branco, participam da Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira, 12. Pela primeira vez, em 266 anos de festa, a imagem do Senhor do Bonfim participa do cortejo do início ao fim.

Até 2008, a imagem ficava dentro da Basílica, mas o padre Edson resolveu abrir uma janela da igreja para que o Senhor do Bonfim fosse reverenciado. Esse ano, a participação vai além e a imagem é levada nos braços do povo até a Colina Sagrada. A imagem já deixou a Igreja da Nossa Senhora da Conceição, no Comércio.

Eles se reuniram em frente à Conceição da Praia, onde aconteceu o ato inter-religioso, que abre a festa da Lavagem do Bonfim. Alguns anteciparam a caminhada até a Igreja do Bonfim, onde renovam os pedidos e agradecem as graças alcançadas.

A chegada na Colina Sagrada, pela programação oficial, deve acontecer às 12 horas, quando as baianas vão lavar as escadarias e o adro da igreja. Nesta manhã, também já teve a largada da Corrida Sagrada.

Governador acompanha o cortejo até a Colina Sagrada (Foto: Manu Dias | Divulgação | GOVBa)

Políticos

O governador Rui Costa (PT) já participa da festa e destacou o sincretismo do evento. "Essa festa e cortejo é símbolo do nosso povo. Faz essa caminhada, pessoas de todas as religiões, porque o que importa é o sentimento de paz", resumiu.

O petista participou do ato ecumênico em frente à Igreja da Conceição da Praia e seguiu em cortejo para a Igreja do Bonfim, onde ocorre a tradicional Lavagem do Adro da Basílica.

Vestido de branco, o prefeito ACM Neto também acompanha o cortejo. O vice-prefeito Bruno Reis também está presente e disse que a lavagem é importante "para renovar nossas energias".

Imagem do Bonfim participa pela 1ª vez do cortejo até a Colina Sagrada | Foto: Divulgação/ATarde

